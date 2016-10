Hamburg. Angesichts des großen Konkurrenzkampfes im Mittelfeld will Weigl auch künftig keine Ansprüche in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stellen. "Es ist ein Privileg, überhaupt dabei zu sein", sagte Weigl, der im ständigen Austausch mit Bundestrainer Joachim Löw steht. "Der Bundestrainer gibt mir Feedback, wie er meine Entwicklung sieht. Solange das positiv ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich mehr Einsatzzeiten bekomme."

Weltmeister Deutschland trifft in der WM-Qualifikation am Samstagabend in Hamburg auf Tschechien, am Dienstag (beide 20.45 Uhr/RTL) geht es in Hannover gegen Nordirland.

© 2016 SID