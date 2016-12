Timo Werner eilte nach dem Abpfiff wortlos in die Kabine. Sprechen wollte der Leipziger Stürmer nach dem 2:0-(1:0)-Sieg gegen Hertha BSC nicht. Der 20-Jährige genoss seinen gelungenen Auftritt lieber im Stillen, nachdem er vor zwei Wochen noch durch seine Schwalbe gegen Schalke so heftig in der Kritik gestanden hatte.