Heidenheim an der Brenz. Den Siegtreffer erzielte Rico Benatelli in der 89. Minute. Patrick Weihrauch (17.) hatte die Kickers in Führung gebracht, ehe Kapitän Marc Schnatterer (60.) für die Hausherren ausglich. Für die Heidenheimer ist es nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen die erste Niederlage der noch jungen Spielzeit.

Vor 11.100 Zuschauern in der Voith-Arena traten die Würzburger dem Gastgeber mutig entgegen und störten diesen früh im Spielaufbau. Heidenheim mangelte es zunächst an Kreativität im Offensivspiel, während die Franken auf Konter spekulierten. Erst zum Ende des ersten Durchgangs wurden die Angriffe des Tabellenfünften Heidenheim gefährlicher.

Ähnlich wie beim 2:1 (0:1)-Pokalerfolg in Wattenscheid am vergangenen Wochenende, kam Heidenheim deutlich verbessert aus der Kabine. Bereits vor dem Ausgleich setzte Schnatterer (57.) einen Distanzschuss nur knapp neben das Tor.

Würzburg konnte in dieser Phase nur selten für Entlastung sorgen, kam jedoch nach Kontern zu Möglichkeiten. So vergab Rico Bentanelli (64.) nach einem Abpraller die große Gelegenheit zur Gäste-Führung, doch auch Schnatterer (82.) scheiterte nur unglücklich an Kickers-Keeper Robert Wulnikowski.

Bei Heidenheim überzeugten Tim Kleindiest und Schnatterer, aufseiten Würzburgs wussten Torschütze Weihrauch und Elia Soriano zu gefallen.

