Oslo. Auch die Einsätze von Mats Hummels, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Benedikt Höwedes und Mesut Özil hatte Löw bereits angekündigt. Sicher im Team steht auch Jonas Hector als Linksverteidiger, der Kölner spielte als eine der wenigen Stammkräfte auch beim 2:0 gegen Finnland.

Auch die drei weiteren Plätze scheinen vergeben. Rechts hinten in der Abwehr wird wohl Joshua Kimmich spielen, im Sturm Mario Götze. Dieser hat bei Borussia Dortmund noch keine Pflichtspielminute absolviert, bereitete gegen Finnland aber trotz fehlender Dynamik und Spritzigkeit beide Tore vor. Die Position vorne links wird Julian Draxler besetzten. Er schien wegen einer Grippe fraglich, Löw sagte am Samstag aber, Draxler habe bereits am Freitag wieder problemlos trainieren können. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Norwegen: Jarstein (Hertha BSC/31 Jahre/39 Länderspiele) - Svensson (Rosenborg BK/23/3), Hovland (1. FC Nürnberg/27/16), Nordtveit (West Ham United/26/28), Aleesami (US Palermo/25/8) - Johansen (FC Fulham/25/30), Selnæs (AS St. Etienne/22/6) - Skjelbred (Hertha BSC/29/40), Eikrem (Malmö FF/26/15), Henriksen (AZ Alkmaar/24/25) - King (AFC Bournemouth/24/23). - Trainer: Per-Mathias Høgmo.

Deutschland: Neuer (Bayern München/30/71) - Kimmich (Bayern München/21/6), Hummels (Bayern München/27/50), Höwedes (Schalke 04/28/40), Hector (1. FC Köln/26/21) - Khedira (Juventus Turin/29/65), Kroos (Real Madrid/26/71) - Müller (Bayern München/26/78), Özil (FC Arsenal/27/80), Draxler (VfL Wolfsburg/22/24) - Götze (Borussia Dortmund/24/57). - Trainer: Joachim Löw.

Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

