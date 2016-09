Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Auftakt der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland seine Spieler in die Pflicht genommen. "Diesmal möchte ich nicht ein so durchwachsene Qualifikation haben", sagte er vor dem Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen.