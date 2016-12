Augsburg. Auch die beiden Assistenten Sascha Franz und Frank Steinmetz wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bis auf Weiteres wird Manuel Baum, Cheftrainer des FCA-Nachwuchses, die Mannschaft betreuen.

Die Schwaben nannten "unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung und die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will" als Grund für die Entlassung. Derzeit belegen die Augsburger den 13. Tabellenplatz in der Liga. Am vergangenen Samstag hatten die Augsburger 0:1 in Hamburg verloren, stehen aber immer noch vier Punkte vor einem Relegationsplatz.

In dieser Saison ist es in der Bundesliga bereits die sechste Trainerentlassung.

