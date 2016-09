Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss am Freitag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky) ohne den Tschechen Jan Moravek auskommen. Trainer Dirk Schuster sprach am Donnerstag allgemein von Beschwerden, die der Mittelfeldspieler habe und die schon in der vergangenen Woche nach dem Spiel in Leverkusen (0:0) aufgetreten seien.