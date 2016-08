Köln. Über die Ablösesumme machten die Klubs keine Angaben. In der Vorsaison war Hinteregger an Augsburgs Ligarivalen Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, wo er zehn Bundesliga-Spiele bestritt.

"Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich wollte unbedingt wieder in der Bundesliga spielen und sehe den FCA als die perfekte Adresse", sagte Hinteregger. Sportdirektor Stefan Reuter meinte: "Martin Hinteregger war unser Wunschspieler für die noch offene Position in der Innenverteidigung." Derzeit hält sich der Abwehrspieler bei der österreichischen Nationalmannschaft auf, mit der Hintereggeer am Montag in Tiflis auf Georgien trifft.

