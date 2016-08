Dortmund. KGaA so solvent wie nur 547 andere Unternehmen in ganz Deutschland.

"Diese höchstmögliche Bewertung durch ein angesehenes und unabhängiges Unternehmen wie Creditreform ist ein weiterer Indikator dafür, dass der BVB auch wirtschaftlich exzellent aufgestellt ist", sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke: "Nie in seiner 107-jährigen Geschichte hat der Klub gleichzeitig sportlich und finanziell über ein solches Fundament verfügt, wie es aktuell der Fall ist."

In der vergangenen Saison waren die Westfalen Vizemeister in der Bundesliga hinter Rekordchampion Bayern München geworden. Das DFB-Pokalfinale hatte der BVB in Berlin gegen den FC Bayern verloren.

