London. Der 26 Jahre alte senegalesische Nationalspieler soll sich Verletzungen am Oberschenkel und am Kiefer zugezogen haben. Lebensbedrohlich ist sein Zustand aber nicht.

"Wir stehen in engem Austausch mit dem Krankenhaus über seinen Gesundheitszustand", sagte Palace in einer Erklärung: "Unsere Gedanken sind mit Pape und seiner Familie." Souaré war 2015 von OSC Lille zu den Londonern gewechselt, kam in der Partie in Middlesbrough (2:1) am Samstag aber nicht zum Einsatz.

