Estoril. Der Mexikaner Raúl Jiménez stellte den Arbeitssieg mit einem verwandelten Handelfmeter in der 61. Minute sicher.

Benfica hat gegen den BVB am 14. Februar (20.45 Uhr/Sky) zunächst ein Heimspiel, bevor es im Rückspiel am 8. März (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in den Signal-Iduna-Park geht.

© 2016 SID