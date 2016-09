Dortmund. Die beiden Spieler waren nach Verletzungen ins Training zurückgekehrt, Trainer Thomas Tuchel aber setzt in der Startelf auf Matthias Ginter und Raphael Guerreiro.

Real tritt erwartungsgemäß mit seinem Sturm der Superstars an: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema spielen in vorderster Reihe. Auch der deutsche Weltmeister Toni Kroos ist von Beginn an dabei.

© 2016 SID