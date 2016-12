Dortmund. Im Kraichgau fehlen Sokratis, Gonzalo Castro, Sebastian Rode und Lukasz Piszczek, die sich im Köln-Spiel verletzt hatten, sowie Erik Durm (Rückenprobleme), Marc Bartra (Fieber), Raphael Guerreiro (Trainingsrückstand), Nuri Sahin (Knie) und Torwart Roman Bürki (Mittelhandbruch). Der Einsatz von Shinji Kagawa ist fraglich.

Dafür steht Mittelfeldspieler Sven Bender vor einem Einsatz: "Er ist in einer herausragenden Verfassung. Ihn am Freitag spielen zu lassen, ist eine Option", sagte Tuchel am Donnerstag.

