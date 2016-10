Zunächst ohne WM-Held Mario Götze trat Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund am Samstagabend im Westschlager bei Bayer Leverkusen an. Der Mittelfeldspieler gehörte im Gegensatz zum Champions-League-Duell gegen Real Madrid (2:2) nicht der Startformation der Schwarz-Gelben an.