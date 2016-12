Cristiano Ronaldo kann in seinem Museum auf der Ferieninsel Madeira schon mal Platz schaffen. Wenn am Montag (20.00 Uhr) der "Ballon d'Or" erstmals wieder in Eigenregie durch die französische Fachzeitschrift France Football vergeben wird, wäre alles andere als ein weiterer Triumphzug des Europameisters eine Überraschung.