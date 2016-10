Barcelona. Das teilte der Verein am Dienstag via Twitter mit.

Der 28-Jährige habe Probleme mit der linken Achillessehne. Wann er wieder ins Training einsteigen werde, hänge vom Heilungsverlauf ab. Kroatien bestreitet seine Spiele am Donnerstag im Kosovo und am Sonntag in Finnland.

