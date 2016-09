Leverkusen. "Natürlich ist Joel ein Spieler, der in der Bundesliga und der Champions League von Beginn an spielen kann. Wie das dann in den einzelnen Spielen aussieht, entscheiden wir dann vor der Partie. Ausschließen möchte ich da nichts", sagte Schmidt.

Der Bayer-Coach wird sich im Angriff voraussichtlich zwischen dem 22-Jährigen, der in der Bundesliga nach Einwechslung zuletzt den Hamburger SV (3:1) mit einem Hattrick im Alleingang bezwang, und Nationalspieler Kevin Volland entscheiden müssen, der sich nach seinem Mittelhandbruch ebenfalls wieder im Training befindet.

"Kevin Volland kann noch nicht wieder bei hundert Prozent sein, ist im Mannschaftstraining und konnte wieder Körperkontakt aufnehmen. Er hat sich in den Trainingseinheiten auch sicher gefühlt. Also ist er Stand jetzt ein Kandidat für den Kader", sagte Schmidt.

© 2016 SID