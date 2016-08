Wien. Nationalcoach Marcel Koller entschied sich für den Ex-Mainzer.

"Es gibt nicht so viele Dinge, die man im Team erreichen kann. Das Kapitänsamt ist natürlich erstrebenswert", hatte der Leverkusener zuvor bereits gesagt. Baumgartlinger tritt im ÖFB-Team die Nachfolge von Ex-Bundesliga-Profi Christian Fuchs (früher VfL Bochum, FSV Mainz 05, Schalke 04) an. Der Verteidiger von Englands Meister Leicester City war nach der aus österreichischer Sicht verpatzten EURO 2016 in Frankreich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

