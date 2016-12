Leverkusen. Dies gab Bayer am Samstag bekannt.

"Ich finde es sehr schade, dass sich die Situation in diese Richtung entwickelt hat", sagte Schmidt am Sonntagabend nach dem Bundesliga-Spiel bei Schalke 04 (1:0): "Ich habe lange mit ihm zusammengearbeitet, erst in Salzburg, dann in Leverkusen. Ich konnte mir immer sicher sein, dass die Mannschaft in einem Top-Zustand ist."

Zuletzt hatte es in Medien immer wieder kritische Fragen zu den zahlreichen Muskelverletzungen bei den Rheinländern in dieser Saison gegeben. Als Begründung für die Aufkündigung der Zusammenarbeit sagte Sportchef Rudi Völler nun: "Oliver Bartlett hat in seiner Zeit bei Bayer 04 gute Arbeit abgeliefert. Dass wir nun dennoch diesen Schritt gehen, basiert auf einer Entwicklung persönlicher Auffassungen, die nicht mehr zu einhundert Prozent deckungsgleich sind."

