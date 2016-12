Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt wohl auf Stürmer Stefan Kießling verzichten. Der Torschütze des 1:0-Siegtreffers bei Schalke 04 am vergangenen Sonntag falle "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" aus, sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt am Freitag: "Er hat leichte muskuläre Probleme, die so kurzfristig aber nicht behoben sein werden.