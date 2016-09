Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem Auftakt in die Champions League eine weitere personelle Alternative hinzugewonnen. Der Franzose Kingsley Coman kehrte zwei Tage vor dem ersten Auftritt in der Königsklasse am Dienstag gegen FK Rostow/Russland (20.45 Uhr/Sky) ins Mannschaftstraining zurück.