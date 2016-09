München. Der Neuzugang aus Portugal sei "bei 100 Prozent", sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Bundesliga-Spiel bei Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Sky), "er kann spielen, und ich erwarte, dass er sein Bestes zeigt".

Sanches könnte Arturo Vidal ersetzen, über dessen Verfassung sich Ancelotti nach dem Länderspieleinsatz des Chilenen und der Rückkehr erst am Donnerstag noch nicht im Klaren ist. Vidal werde aber wohl mit nach Gelsenkirchen reisen. Grundsätzlich will Ancelotti angesichts von jetzt sieben Pflichtspielen in 20 Tagen rotieren lassen. "Ich will die Spieler nicht gleich im ersten Monat killen", sagte er.

Da passt es gut, dass neben Sanches auch Douglas Costa bereit steht, wenngleich der Brasilianer laut Ancelotti auf Schalke noch nicht beginnen wird. Außerdem werden die lange verletzten Boateng und Robben schon am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren, wie Ancelotti ankündigte. Kingsley Coman ist im Lauftraining, Holger Badstuber werde "bald" zurückkehren.

An Schalke hat Ancelotti positive Erinnerungen - ob mit Juventus Turin, dem AC Mailand oder Real Madrid, wie er schmunzelnd berichtete. Am Freitag werde es aber "schwierig", glaubt der Italiener (57): "Schalke hat das erste Spiel verloren, sie werden motiviert sein. Aber meine Mannschaft ist bereit."

