Mittelfeldstar Xabi Alonso von Rekordmeister Bayern München wird in seiner spanischen Heimat des Steuerbetrugs beschuldigt. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Stellungnahme der Behörden in Madrid berichtet, liegen Anschuldigungen gegen den 35-Jährigen und seine früheren Real-Kollegen Ricardo Carvalho (mittlerweile AS Monaco) und Angel di Maria (Paris St.