Nikosia. Bosnien-Herzegowina verspielte mit vier Bundesliga-Legionären in der Startelf eine Führung in Griechenland und kam letztlich nur zu einem 1:1 (1:0). Orestis Karnezis traf per Eigentor (32.) und ließ Vedad Ibisevic (Hertha BSC), Sead Kolasinac (Schalke 04), Emir Spahic (Hamburger SV), Izet Hajrovic (Werder Bremen) am Sieg schnuppern. Der ehemalige Frankfurter Georgios Tzavellas erzielte in der Nachspielzeit jedoch den Ausgleich (90.+5) für das Team des ehemaligen DFB-Trainers Michael Skibbe.

Bei Griechenland sah der Leipziger Kyriakos Papadopoulos die Rote Karte (80.), zudem spielten Sokratis (Borussia Dortmund) und Konstantinos Stafylidis (FC Augsburg) von Beginn an. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko flog mit Gelb-Rot (80.) vom Platz. Griechenland behauptete mit nun zehn Punkten Platz zwei vor den Bosniern, die auf sieben Zähler kommen.

Die Belgier konnte schon früh mit den drei Punkten rechnen. Thomas Meunier (8.), Dries Mertens (16.) und Eden Hazard (25.) stellten die Weichen im König-Baudouin-Stadion von Brüssel schnell auf Sieg. Nachdem Henri Anier (30.) verkürzt hatte, bauten Yannick Ferreira-Carrasco (62.), erneut Mertens (64., 68.) und Romelu Lukaku (83., 88.) die Führung weiter aus.

Bereits am frühen Abend gewann Zypern mit 3:1 (1:0) gegen Gibraltar und holte damit die ersten Punkte. Gibraltar bleibt ohne Zähler das Schlusslicht der Gruppe.

© 2016 SID