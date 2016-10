EM-Viertelfinalist Belgien und Ex-Europameister Griechenland sind in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland auf Kurs. Die Belgier bezwangen am Freitag Bosnien-Herzegowina mit 4:0 (2:0) und haben nach zwei Spieltagen ebenso sechs Punkte auf dem Konto wie die Griechen, die sich mit 2:0 (2:0) gegen Zypern durchsetzten.