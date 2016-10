Der Nachrichtensender Sky Sport News HD bringt seine Zuschauer zum Sendestart im Free-TV in einen besonderen Genuss. Die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Rekordmeister Bayern München am 2. Dezember (Freitag/20.30 Uhr) wird demnach ausnahmsweise unverschlüsselt gezeigt, "und wir hoffen, viele Menschen damit zu erreichen, die zum ersten Mal einschalten", sagte Roman Steuer, Vizepräsident von Sports Sky Deutschland.