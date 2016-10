Hannover. Die Partie der WM-Qualifikation am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gilt zwar nicht als Risikospiel, doch nach der Absage des Länderspiels vor elf Monaten gegen die Niederlande wegen einer akuten Terrorwarnung sei man "intensiv vorbereitet, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten", sagte Polizeisprecherin Martina Stern dem SID und bezeichnete das Aufeinandertreffen als "besonderes Spiel für uns".

Die Polizei wird die Einlasskontrollen am Stadion unterstützen und auch in der Innenstadt präsent sein. Zudem sind Sprengstoffspürhunde im Einsatz. Wegen "vereinzelt erwarteter Problemfans", deren Zahl sich in beiden Lagern im unteren zweistelligen Bereich bewegen soll, sind auch szenekundige Beamte aus Nordirland vor Ort.

DFB-Präsident Reinhard Grindel wünscht sich vor der Rückkehr der deutschen Mannschaft nach Hannover den Fokus auf dem Sportlichen. Mit Blick auf die Absage des Länderspiels in der HDI-Arena am 17. November 2015 aufgrund einer konkreten Terrorwarnung sagte Grindel dem SID: "Aus guten Gründen sollten wir das Spiel in Hannover mit diesen Überlegungen nicht zu stark belasten."

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Nationalmannschaft erinnerten sich "natürlich daran, was gewesen ist, wir erinnern uns vor allem auch daran, was vorher in Paris gewesen ist", sagte Grindel: "Aber ich habe die gute Hoffnung, dass wir um das Spiel herum und auch im Stadion selbst die Sicherheit haben, die notwendig ist, um sich ganz auf Fußball konzentrieren zu können."

