In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein überraschender Transfer an.Der 25-Jährige soll zunächst bis zum Sommer an die Königsblauen ausgeliehen werden. Beim HSV spielt Lasogga (Vertrag bis 2019) unter Trainer Markus Gisdol keine Rolle mehr, Schalke sucht in der Offensive Alternativen.