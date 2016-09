Hamburg. Der Nachfolger von Bruno Labbadia geht seine schwierige Aufgabe beim Tabellen-16. voller Elan an. "Ich bin ausgeruht, ich habe viel Kraft", sagte Gisdol, der in Zukunft an der Elbe schnellen, aggressiven Offensiv-Fußball spielen lassen will.

Auf diesem Weg warb Gisdol aber auch um Geduld. "Pressing spielt man nicht, indem man sagt, man will jetzt Pressing spielen", meinte Gisdol, der seit Montag viele Einzelgespräche geführt hat: "Du musst da schon etwas verändern in den Köpfen der Spieler, vor allem nach Ballverlust. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber das dauert noch ein bisschen." Fehler seien aber erlaubt.

Vom Saisonstart der Hertha mit zehn Punkten unter Trainer Pal Dardai, der zuletzt einen "Spion" zum HSV-Training schickte, zeigte sich Gisdol beeindruckt. "Das ist natürlich eine hohe Hürde zum Start. Da gilt es, das richtige Rezept zu finden", sagte der Schwabe, der am vergangenen Sonntag als Nachfolger von Labbadia verpflichtet worden war.

