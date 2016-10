Hannover. Das gab der Klub am Dienstag bekannt, wollte auf SID-Anfrage aber keine Angaben zur neuen Laufzeit machen. Sané spielt seit 2013 für die "Roten" und war im Sommer nach dem Abstieg Hannovers mit Klubs wie dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.

"Wir haben gerade im Sommer deutlich erklärt, dass wir mit Salif für die aktuelle Saison und am liebsten auch darüber hinaus planen", sagte Martin Bader, Geschäftsführer Sport von 96: "Die Vertragsverlängerung unterstreicht unser Vorhaben noch einmal. Wir hatten mit Salif konstruktive Gespräche und verfolgen das gleiche Ziel."

Sané selber machte aber auch deutlich, dass er wieder in der Bundesliga spielen möchte. "Mein Ziel ist die Rückkehr in die 1. Liga. Und das möchte ich am liebsten mit unserem Team schaffen", sagte der Senegalese.

