Hamburg. "Konzentration vor dem Tor ist genauso wichtig wie Konzentration in der Abwehr. Die Offensivspieler machen das ja nicht mit Absicht. Da fehlt vielleicht manchmal ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und die letzte Entschlossenheit", sagte Boateng im Bild-Interview vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Tschechien in Hamburg.

Die EM-Analyse von Bundestrainer Joachim Löw und seinem Team hatte zuletzt ergeben, dass der Weltmeister zu viele Chance für ein Tor benötigt. Nach dem Ausfall des Wolfsburgers Mario Gomez dürfte gegen die Tschechen wieder Mario Götze vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund als "falsche Neun" auflaufen.

