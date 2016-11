Babenhausen. "Darüber kann ich nur lachen", sagte er beim Besuch eines Fanclubs in Babenhausen im Allgäu und ergänzte: "Das nächste Mal kann er mir das auch ins Gesicht sagen."

Rummenigge hatte Boateng nach der peinlichen Niederlage in der Champions League bei FK Rostow (2:3) am vergangenen Mittwoch erstaunlich hart angegriffen. "Jerome muss mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Das ist mir schon seit Sommer etwas zu viel. Es wäre in seinem Sinne und in dem des Klubs, wenn er mal wieder back to earth kommen würde", sagte der 61-Jährige.

"Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent", hatte Boateng zunächst die seiner Ansicht nach "berechtigte" Kritik von Rummenigge an seiner Leistung begründet, aber auch betont: "Der Grund dafür sind nicht irgendwelche PR- oder Lifestyle-Termine." Wegen einer Muskelverletzung hatte der Abwehrchef am Samstag beim 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen pausieren müssen.

