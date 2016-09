Manchester. Das von Sportdirektor Max Eberl unterschriebene Dokument stand zum Download auf der Homepage bereit.

"Sehr geehrter Arbeitgeber", heißt es darin: "Ihr Arbeitnehmer kann am heutigen Donnerstag leider nicht wie gewohnt zur Arbeit erscheinen. Er hatte dringenden Verpflichtungen in Manchester nachzukommen: Borussia Mönchengladbach in der Champions League unterstützen."

Das für Dienstagabend geplante Spiel war wegen eines schweren Unwetters um einen Tag verschoben worden.

