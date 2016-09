München. "

Seinen Ehrentag feiert der einstige Weltstar, der 1981 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden war, "so wie jeden anderen auch, im Kreise der Familie, soweit sie am Montag zur Verfügung steht", sagte Breitner: "Das halten wir bei den Geburtstagen unserer Kinder und Enkel auch so. Vielleicht kommen noch ein paar Freunde dazu, das war es dann aber auch."

Der Fußball werde Breitners Leben "mitbeherrschen - bis zum letzten Atemzug", sagte er: "Früher kam mir mal die Idee, dass ich nach meinem Karriereende für zwei, drei Jahre aus der Öffentlichkeit verschwinde, um anschließend ein relativ normales Leben führen zu können." Breitners Ehefrau habe aber ihr Veto eingelegt.

"'Spinnst du?', waren damals ihre Worte, glaube ich", sagte der Ex-Nationalspieler (48 Spiele, 10 Tore): "Und dann habe ich ziemlich schnell eingesehen, dass sie recht hat. Es war ein kluger Einspruch meiner Frau. Auch wenn ich älter werde, wissen die Leute, was ich früher gemacht habe. Ich weiß, dass ich in erster Linie als Fußballer gesehen werde. Und das ist gut so."

