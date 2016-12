Hamburg. "Wir können mit der Tabellensituation nicht zufrieden sein. Deswegen bin ich berufen worden - nicht, um jede Abteilung auszuwechseln", sagte der 68-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt.

Die Norddeutschen nehmen nach 16 Spieltagen Relegationsrang 16 ein, nur einen Punkt vom direkten Abstiegsplatz 17 entfernt. Hauptaufgaben Bruchhagens sind zunächst die Verpflichtung eines neuen Sportdirektors sowie mehrere Einkäufe auf dem Transfermarkt.

Bruchhagens Vorgänger Dietmar Beiersdorfer hatte am Mittwoch seinen endgültigen Abschied vom HSV angekündigt. In den vergangenen Tagen war in der Hansestadt darüber diskutiert worden, ob der ehemalige Vorstandsvorsitzende möglicherweise als Sportdirektor weiter in HSV-Diensten bleiben könnte.

