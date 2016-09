Frankfurt/Main. "Unser Ziel, das wir auch mit 'fit4future' verfolgen, ist es, die Lebensweise von Kindern positiv zu beeinflussen", sagt Stefan Kiefer, der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga-Stiftung.

Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden an fünf mehrheitlich inklusiven Schulen in und um Freiburg in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness gefördert.

Die Kooperation erstreckt sich zunächst auf die Schuljahre von 2016/17 bis 2018/19. Die Partnerschaft wird am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt im Schwarzwald-Stadion in Freiburg vorgestellt.

