Fußball-Nationalspieler Emre Can steht nach einer vierwöchigen Zwangspause vor seinem Comeback beim englischen Traditionskub FC Liverpool. Teammanager Jürgen Klopp berief den Abwehr- und Mittelfeldspieler in sein Aufgebot für das Ligapokalspiel bei Zweitligist Derby County am Dienstag (20.45 MESZ).