Chimki. Bei frostigen Temperaturen in Chimki erzielte Vivianne Miedema (42./52.) einen Doppelpack für die Bayern, die nach einer Roten Karte gegen Xenija Kowalenko (48.) in Überzahl spielten. Außerdem trafen Olympiasiegerin Sara Däbritz (72.) und Nora Holstad (90.+2).

Am Abend (18.00 Uhr/Eurosport) spielt auch der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg gegen Eskilstuna United/Schweden um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Der zweimalige Champions-League-Sieger und diesjährige Finalist geht mit einem komfortablen 5:1-Polster aus dem Hinspiel in das zweite Duell.

Bereits am Mittwoch hatte Titelverteidiger Olympique Lyon mit dem deutschen Duo Dzsenifer Marozsan und Pauline Bremer das Viertelfinale erreicht. Beim FC Zürich siegte der französische Serienmeister 9:0, das Hinspiel hatte Lyon bereits 8:0 gewonnen.

Ausgelost wird die Runde der letzten Acht am 25. November in Nyon, ausgespielt wird sie am 22./23. und 29./30. März. Das große Ziel der beiden deutschen Teams ist das Endspiel am 1. Juni in Cardiff/Wales.

