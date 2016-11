Köln. Im Geisterspiel beim polnischen Underdog Legia Warschau verspielten die Königlichen am Mittwoch einen 2:0-Vorsprung und kamen nur zu einem 3:3 (2:1). Madrid liegt nun mit acht Punkten hinter Borussia Dortmund, das bereits für die nächste Runde qualifiziert ist. Das drittplatzierte Sporting Lissabon hat mit drei Zählern allerdings nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen.

Flügelstürmer Gareth Bale brachte sein Team in Warschau mit Reals schnellstem Treffer in der Königsklasse nach nur 55 Sekunden in Führung, ehe Karim Benzema (35.) auf 2:0 erhöhte. Die Polen fanden durch Vadis Odjidja-Ofoe (40.) und Miroslav Radovic (58.) wieder ins Spiel. Zwei Minuten nachdem Thibault Moulin (83.) überraschend für die Gastgeber getroffen hatte, glich Mateo Kovacic aus. Wegen Krawallen im Auftaktspiel gegen Borussia Dortmund musste Legia die Partie gegen Madrid vor leeren Rängen austragen, lediglich Real bekam ein Kontingent von 275 Karten zur Verfügung gestellt.

Auch Sami Khedira und Italiens Rekordmeister Juventus Turin stehen noch nicht in der Runde der letzten 16. Juve kam gegen Olympique Lyon nur zu einem 1:1 (1:0) und hat nun acht Punkte auf dem Konto. Torjäger Gonzalo Higuain (13.) sorgte per verwandeltem Elfmeter für den Führungstreffer, den Lyon in Person von Corentin Tolisso (85.) spät egalisierte. Im Achtelfinale ist dagegen sicher Juves Gruppengegner FC Sevilla vertreten. Der Europa-League-Sieger der letzten drei Jahre kann nach dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Dinamo Zagreb mit zehn Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Ränge in der Gruppe H verdrängt werden.

In Bayer Leverkusens Gruppe E machte der AS Monaco einen großen Schritt in Richtung nächste Runde. Gegen den russischen Meister ZSKA Moskau behielten die Monegassen mit 3:0 (3:0) die Oberhand und stehen nun mit acht Punkten auf Platz eins. Zwei Zähler dahinter liegt Leverkusen auf dem zweiten Rang, Dritter ist Tottenham mit vier Punkten. Matchwinner für Monaco war der kolumbianische Goalgetter Falcao (29./41.), der gegen Moskau doppelt traf. Valere Germain (13.) hatte sein Team zuvor in Front gebracht.

Auch Englands Sensationsmeister Leicester City muss noch ein wenig auf das erste Champions-League-Achtelfinale seiner Vereinsgeschichte warten. Beim FC Kopenhagen reichte es für die bislang ungeschlagenen "Foxes" nur zu einem 0:0. Mit zehn Punkten führt Leicester die Gruppe G an. Der FC Porto, der den sieglosen FC Brügge mit 1:0 (1:0) schlug, hat mit sieben Punkten ebenso noch Chancen auf die nächste Runde wie Kopenhagen (fünf Punkte).

