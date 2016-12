Drei Überlebende der Flugzeugtragödie mit dem brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense kehren in dieser Woche in die Heimat zurück. Bereits am Montag wird Torhüter Jackson Follmann in Sao Paulo erwartet, wo im renommierten Krankenhaus Albert Einstein nach der Teil-Amputation seines rechten Beines die Behandlung fortgesetzt wird.