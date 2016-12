Helio Neto, einer der drei überlebenden Spieler des Flugzeugunglücks in Kolumbien, ist in seine brasilianische Heimat zurückgekehrt. Der Verteidiger, der bei der Tragödie am 28. November ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere offene Brüche erlitt, wurde als letzter Spieler aus der Intensivstation des kolumbianischen Krankenhauses entlassen und per Flugzeug nach Chapecó überführt.