Neuburg an der Donau. Der DFB und die Sepp-Herberger-Stiftung betreiben seit 2008 die Initiative "Anstoß für ein neues Leben", die derzeit in 17 JVAs und in neun Bundesländern stattfindet.

"Jeder hat eine zweite Chance verdient. Der Fußball kann einen Beitrag leisten für einen Neuanfang außerhalb der Gefängnismauern", sagte Grindel nach einem Rundgang in Neuburg, wo derzeit 159 junge Strafgefangene einsitzen. Nach dem Besuch der Ausbildungsstätten leitete der frühere Vizeweltmeister Dremmler eine Trainingseinheit für 14 Gefangene.

Kooperationspartner der DFB-Stiftung sind die beteiligten Justizministerien, die Bundesagentur für Arbeit sowie die jeweiligen DFB-Landesverbände. Zum Programm gehören die Ausbildung zum Trainer oder Schiedsrichter, eine Berufsberatung sowie auch gewalt- und drogenpräventive Schulungen. Sepp Herberger selbst hatte das Bemühen begonnen, als er 1970 die JVA Bruchsal besuchte.

