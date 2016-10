Hamburg. Danach steht am 11. November das vorerst letzte Quali-Duell in San Marino an, ehe das Länderspieljahr vier Tage später in Mailand mit dem Klassiker gegen Italien beschlossen wird. - Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

2016

11. Oktober, WM-Quali: Deutschland - Nordirland in Hannover (20.45/RTL)

11. November, WM-Quali: San Marino - Deutschland in Serravalle (20.45/RTL)

15. November: Italien - Deutschland in Mailand

2017

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland (18.00/RTL)

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino (20.45/RTL)

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland (Deutschland als Weltmeister qualifiziert)

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland (20.45/RTL)

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen (20.45/RTL)

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland (20.45/RTL)

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan (20.45/RTL)

