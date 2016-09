Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones muss bei ihrer Premiere auf Mandy Islacker verzichten. Die Angreiferin vom 1. FFC Frankfurt muss für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele der Olympiasiegerinnen am 16. September (18.00 Uhr/ARD) in Moskau gegen Russland und am 20. September (16.00 Uhr/ZDF) in Györ gegen Ungarn aufgrund einer Virusinfektion passen.