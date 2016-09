Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones muss bei ihrem Debüt auf die Nationalspielerinnen Pauline Bremer und Felicitas Rauch verzichten. Bremer (Olympique Lyon) und Rauch (Turbine Potsdam) sagten ihre Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der Olympiasiegerinnen in Moskau gegen Russland (16. September/18.00 Uhr) und in Györ gegen Ungarn (20. September/16.00 Uhr) wegen muskulärer Probleme ab.