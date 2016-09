Moskau. Die zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameisterinnen hatten sich nach sechs Siegen in sechs Spielen bereits im April für die Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August 2017) qualifiziert. Zum Abschluss der Qualifikation treten die Titelverteidigerinnen am Dienstag in Ungarn (16.00 Uhr/ZDF) an.

© 2016 SID