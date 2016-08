Deutschlands Gruppengegner in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland sind vor Beginn der Ausscheidungsspiele am Sonntag in unterschiedlicher Form. Norwegen verpatzte vier Tage vor dem Auftritt der deutschen Titelverteidiger am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo seine Generalprobe an gleicher Stelle gegen Weißrussland durch eine 0:1 (0:0)-Pleite, während Tschechien vor seinem Auftaktspiel in Deutschlands Gruppe C gegen Nordirland beim letzten Formcheck gegen Armenien immerhin einen standesgemäßen 3:0 (2:0)-Erfolg feierte.