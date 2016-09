Frankfurt/Main. Vorjahresfinalist SC Sand tritt beim Zweitligisten TSV Schott Mainz an, der deutsche Meister Bayern München beim Regionalligisten 1. FC Riegelsberg.

Die insgesamt 16 Zweitrunden-Begegnungen finden am 8. und 9. Oktober statt, die genaue Terminierung der einzelnen Partien wird noch vollzogen. Das Finale wird am 27. Mai 2017 in Köln ausgetragen. - Die Duelle in der Übersicht:

SV Henstedt-Ulzburg - MSV Duisburg

Werder Bremen - Turbine Potsdam

SV Hohen Neuendorf - FF USV Jena

FC Bergedorf 85 - SGS Essen

Magdeburger FFC - Borussia Mönchengladbach

FFC Fortuna Dresden - VfL Wolfsburg

Union Meppen - BV Cloppenburg

Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009

Arminia Ibbenbüren - Bramfelder SV

VfL Sindelfingen - 1899 Hoffenheim

TSV Schott Mainz - SC Sand

1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen

SG 99 Andernach - SC Freiburg

1. FC Riegelsberg - Bayern München

Hegauer FV - 1. FFC Frankfurt

TSV Crailsheim - SV Weinberg

© 2016 SID