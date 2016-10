Hannover. Abwehrchef Jerome Boateng, Linksverteidiger Jonas Hector und Offensivspieler Julian Draxler, die nach dem 3:0 gegen Tschechien leicht angeschlagen waren, sollten nach Auskunft von Joachim Löw bereit stehen. Allerdings nahm Boateng nicht am abendlichen Abschlusstraining in der HDI-Arena teil. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Boateng habe im Hotel individuell trainiert.

"Jerome Boateng hat einen Schlag bekommen und auch Jonas Hector, aber ich gehe davon aus, dass beide einsatzfähig sind", sagte Bundestrainer Löw, "auch Julian Draxler hat einen Schlag bekommen, aber er kann ganz normal trainieren".

Löw kündigte zudem an, "dass es die ein oder andere Veränderung geben kann" im Vergleich zum Tschechien-Spiel in Hamburg. Rückkehrer Ilkay Gündogan hatte Löw bereits dort einen Einsatz in der Startelf in Aussicht gestellt.

