Die Premiere rückt näher: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstag seinen Kader für seine ersten beiden offiziellen Futsal-Länderspiele benannt. Der zuständige DFB-Trainer Paul Schomann nominierte 18 Akteure für die beiden Partien gegen England am 30. Oktober (15.00 Uhr) sowie am 1. November (18.00 Uhr), die beide in Hamburg stattfinden und von Sport1 übertragen werden.